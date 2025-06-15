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Kim Milyoner Olmak İster, Yeni Soru

YENİ SEZONDA YARIŞMA DEVAM EDİYOR

ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşan “Kim Milyoner Olmak İster” isimli yarışmanın yeni sezon bölümü yakında yayın hayatına başlayacak. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunda gerçekleştirilecek bu yarışmada katılımcılara zorlu sorular sorulmaya devam ediliyor.

YARIŞMADA SORULAN BİR SORU VE CEVABI

Yarışmada dikkat çeken sorulardan biri, Çin’deki bebeklere koyulan isimlerle ilgiliydi. Soruda, “Çin’de bebeklere, eskiden 100 günlükken, günümüzde 1 aylıkken esas isminin verildiği; öncesinde verilen ‘Ufaklık’ benzeri geçici isimlerin genel adı nedir?” sorusu yer aldı.

Aşağıdaki seçenekler arasından doğru cevabı bulmak yarışmacılara verildi:

A: Yumurta adı
B: Süt adı
C: Uyku adı
D: Gözyaşı adı

Cevap ise B seçeneği, yani “Süt adı” olarak belirlendi.

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