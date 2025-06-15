Kim Milyoner Olmak İster, yeni sorularla

YENİ SEZONDA YAYINLANAN BÖLÜM

ATV ekranlarında yer alan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonu ile izleyicileriyle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleştirilen yarışmada, dikkat çekici bir soru soruldu.

SORUNUN DETAYLARI

Yarışmada, “İsveç’in Halland ilinin Kungsbacka belediyesine bağlı Åsa bölgesinde hangi adda bir kilise ve mezarlık vardır?” sorusu katılımcılara yöneltildi.

CEVAP SEÇENEKLERİ

A) Korkmavalla

B) Yaşailla

C) Ölmevalla

D) Yettibilla

Cevap: C) Ölmevalla

Bu soru, yarışmanın heyecanını artırırken, izleyicilerin de dikkatini çekti. Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonunda izleyicilerine heyecan dolu anlar sunmaya devam ediyor.