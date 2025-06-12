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Kim Milyoner Olmak İster Yeniden Geliyor

ATV EKRANLARINDA YENİ SEZON

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” programı, yeni sezon ile izleyici karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile gerçekleştirilen bu yarışmada, izleyicilere TDK Güncel Türkçe Sözlük’ünde yer alan labrador kelimesinin tanımı soruldu. Yarışmada sorulan soru, “TDK Güncel Türkçe Sözlük’te labrador kelimesi hangisi olarak tanımlanır?” şeklindeydi.

Cevaplar ve İpuçları

Sorunun cevabı üzerine açıklamalar yapılıyor. İzleyiciler, labrador kelimesinin anlamını ve yarışma sürecinin nasıl gelişeceğini merakla bekliyor. Yarışmada yer alan bu soru, oldukça dikkat çekici bir konu oldu.

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