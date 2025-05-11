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Kim Milyoner Olmak İster Yeniden Geliyor

ATV EKRANLARINDA YENİ SEZON BAŞLIYOR

ATV kanalı, Kim Milyoner Olmak İster programının yeni sezonunu izleyicilerle buluşturuyor. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunda gerçekleştirilen yarışmada, katılımcılara çeşitli sorular yöneltiliyor. Bu haftaki sorulardan biri ise “Hangisi Yavuz Sultan Selim’in eşi, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesidir?” olarak karşımıza çıkıyor. Cevap seçenekleri ise A: Hürrem Sultan, B: Mahidevran Sultan, C: Kösem Sultan ve D: Hafsa Sultan şeklinde sıralanıyor.

Cevap: D

KATILIMCI AYNUR CANSEZER KİMDİR?

22 yaşındaki Aynur Cansezer, Kayseri’de dünyaya gelmiş ve burada yaşamaktadır. Şu an Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olan Aynur, yarışmadan elde edeceği ödülle seyahat etmeyi hayal ediyor. Aynur’un katılımı, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

TÜRKÇE KELİME KÖKENLERİ

Programda dikkat çeken başka bir konu ise “fesleğen” kelimesinin kökeni. Türkçeye Rumcadan geçen bu kelimenin anlamı ve geçmişi merak ediliyor.

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