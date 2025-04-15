Kim Min-Jae, Bayern’den ayrılabilir

GÜNEY KORELİ STOPERİN BAŞARISIZ PERFORMANSI

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-jae için Bayern Münih’teki kariyerinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Sky Sports’un haberine göre, Bayern Münih, Kim Min-jae’nin performansını yetersiz buluyor ve bu nedenle gelecekteki teklifleri değerlendirmeyi düşünmekte.

KİM MIN-JAE HAKKINDAKİ PLANLAR

Artık takımdaki durumu konusunda kesin bir görüş belirleyen Bayern, Kim Min-jae’nin sözleşmesi 2028 yılına kadar devam etmekte. Eğer Kim Min-jae takımdan ayrılırsa, Bayer yönetimi yeni bir stoper transfer etmeyi hedefliyor. Bu gelişme sonrasında, yeniden Fenerbahçe’de görmek isteyen taraftarlar, sarı-lacivertli yönetime çağrıda bulunarak yıldız oyuncunun kadroya katılması için çaba göstermeye başladı.

BAYERN MÜNİH’TE GEÇİRDİĞİ SÜREÇ

Bayern Münih, geçtiğimiz sezon Napoli’den 50 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 28 yaşındaki oyuncuyu, Bayern forması ile 77 maçta 4 gol ve 2 asistle değerlendiriyor. Kim Min-jae, 2022-23 sezonunda Fenerbahçe’den Napoli’ye 18 milyon Euro karşılığında geçmişti.