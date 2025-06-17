Kim Woodburn 83 Yaşında Hayatını Kaybetti

KİM WOODBURN’UN HAYATINI KAYBETMESİ

Televizyon dünyasının sevilen ismi Kim Woodburn, 83 yaşında hayata veda etti. İngiltere’de yayınlanan temizlik programlarıyla tanınan Woodburn’ün, kısa süren bir hastalık sonrası pazartesi günü yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

EĞLENCE DÜNYASINDAKİ BAŞARILARI

Kim Woodburn, 2003-2009 yılları arasında Channel 4 ekranlarında yayınlanan “How Clean Is Your House?” (Evimiz Ne Kadar Temiz?) adlı programla büyük bir ün kazanıyor. Programda temizlik uzmanı Aggie MacKenzie ile birlikte evleri ziyaret ederek izleyicilere hem temizlik tüyoları veriyor hem de hijyen konularında farkındalık oluşturuyordu.

Woodburn, 2009 yılında İngiltere’de yayınlanan “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!” yarışmasına katılarak ikinci oldu. 2017 yılında ise “Celebrity Big Brother” programına dahil olarak üçüncülük elde etti. Reality şov geçmişinin ardından katıldığı “Loose Women” adlı sohbet programında yaptığı sert çıkışla da dikkat çekti. Programda sunuculardan Coleen Nolan’a “iki yüzlü kurtçuk” diyerek dikkat çekici bir polemiğe imza atmıştı.