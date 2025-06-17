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Kim Woodburn, Yaşamını Yitirdi

KİM WOODBURN’ÜN HAYATINI KAYBETMESİ

Televizyon dünyasında tanınan ve sevilen bir sima olan Kim Woodburn, 83 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere’de yayınlanan temizlik programlarıyla bilinen Woodburn’ün, kısa süren bir hastalık nedeniyle pazartesi günü yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Kim Woodburn, 2003–2009 yılları arasında Channel 4 ekranlarında yayınlanan “How Clean Is Your House?” (Evimiz Ne Kadar Temiz?) adlı programla büyük bir üne kavuştu. Bu programda, temizlik uzmanı Aggie MacKenzie ile birlikte evleri ziyaret ederek izleyicilere temizlik tüyoları sunuyor ve hijyen konularında farkındalık yaratıyordu.

Woodburn, 2009 yılında İngiltere’de yayınlanan “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!” yarışmasına katılarak ikincilik elde etti. Ardından, 2017 yılında Celebrity Big Brother programına katılarak üçüncülük kazandı. Reality şov geçmişinin ardından katıldığı Loose Women adlı sohbet programında verdiği sert tepkilerle de dikkat çekmeyi başardı. Programda sunuculardan Coleen Nolan’a “iki yüzlü kurtçuk” demesiyle önemli bir polemiğin fitilini ateşledi.

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