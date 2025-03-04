Kim Yo-Jong ABD’ye Sert Tepki Gösterdi

KİM YOO-JONG’UN ABD’YE SERT TEPKİSİ

Güney Kore’ye nükleer denizaltı gönderen ABD’ye karşı Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi Kim Yo-Jong sert bir karşılık verdi. Kim, Washington’un bölgedeki kışkırtıcı eylemlerine son vermesi gerektiğini vurguladı. Tehditlerin devam etmesi durumunda “Düşmanın güvenliğini stratejik düzeyde tehdit eden eylemleri artırma” seçeneğinin değerlendirileceğine dikkat çeken Kim, “Düşmanlar, Kuzey Kore’nin egemenliğini elindeki tüm imkanları seferber ederek savunma kararlılığını ve yeteneğini sınamamalıdır” şeklinde açıklama yaptı.

NÜKLEER DENİZALTININ GİDİŞİNE TEPKİ

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-Jong, ABD’ye ait nükleer denizaltı USS Carl Vinson’un 2 Mart’ta Güney Kore’nin Busan kentine gelmesine karşı sert bir tepki gösterdi. Yayınladığı yazılı açıklamada, ABD ve müttefiklerini Kuzey Kore’nin güvenlik kaygılarını hiçe sayarak kışkırtıcı eylemler gerçekleştirmekle suçladı. Kim, “ABD, bu tür eylemlerle Kuzey Kore’ye karşı düşmanca ve çatışmacı bir tutum sergilediğini açıkça ortaya koymuştur” dedi.

Kore Yarımadası’ndaki artan gerginliğin temel sebebinin ABD ve müttefiklerinin bölgede NATO’nun etkinliğini artırması olduğunu savunan Kim, bu durumun Kuzey Kore’nin güvenlik endişelerini tehlikeye attığını ifade etti. “ABD ve ona bağlı güçlerin egemen bir devletin güvenlik kaygılarını hiçe sayan ve tüm bölgedeki barış ortamını tehlikeye atan pervasız eylemlerini ve güç gösterilerini şiddetle kınıyoruz” diyen Kim, Kuzey Kore’nin nükleer gücünü artırma politikasının gerekliliğini vurguladı.

ABD’nin kışkırtıcı askeri faaliyetlerine devam etmesi durumunda, Kuzey Kore’nin de stratejik caydırıcılık uygulamalarında kendi rekorlarını yenilemek zorunda kalacağını belirten Kim, ABD stratejik varlıklarının Kore Yarımadası’na sürekli konuşlandırılmasına karşı tedbir olarak eylemlerini artıracaklarını duyurdu. Kim, “Düşmanlar, Kuzey Kore’nin egemenliğini elindeki tüm imkanları seferber ederek savunma kararlılığını ve yeteneğini sınamamalıdır” uyarısında bulundu. “Bu çok tehlikeli olur” şeklinde de sözlerini noktaladı.