Kim Zen, Gazze İçin Yürüyüşe Geçti

Norveç’ten Yola Çıkan Kim Zen’in Hedefi Filistin

Norveç’ten beş ay önce yürüyerek Filistin’e gitmek için yola çıkan Kim Zen, nihai hedefinin Filistin ve özellikle Gazze olduğunu belirtiyor. Kim, “Eğer bu soykırımın olmasına izin verirsek, gelecekte bunun sonuçları ne olacak? İşte en korkutucu olan bu. Bu durmalı. İnsanlar korkmayı bırakmalı. Herkes Filistin halkı için en azından bir şey yapmalı.” diyor. Şu anda Almanya’nın Bonn kentine ulaşan Kim Zen, Filistin halkına, özellikle kadınlar ve çocuklara destek ve empati göstermek için bu yürüyüşü yaptığını ifade ediyor.

ALTERNATİF BİR YAŞAM KURMA ÇABASI

Kim Zen, “Merhaba, benim adım Kim. Norveçliyim. Norveç’te, Telemark Dağları’nda yaşadım. Şimdi ise Almanya’ya geldim. Yürüyerek yol alıyorum ve Filistin’e doğru gidiyorum. Öncelikli amacım, alternatif bir yaşamın mümkün olduğunu kendime kanıtlamak.” şeklinde konuşuyor. Bu yolculuğun en önemli sebebinin ise Filistin’e olan yolculuk olduğunu, Gazze’deki çocuklar ve kadınlara destek olmaya niyet ettiğini belirtmektedir. Kim, dünyanın istikrarsız bir yer olduğuna vurgu yaparak, “Pek çok şey oluyor. Ben parasız, hiçbir sistem desteği olmadan, sadece yolumda karşılaştığım insanlar ve Tanrı ile birlikte yalnız yaşıyorum.” diyor.

Kim Zen, Bonn’da iyi insanlarla tanıştığını ve “Gerçekten Bonn, benim için en inanılmaz yerlerden biri oldu.” dediği bir ortamda yaşadığını dile getiriyor. Özellikle kendisine yardımcı olan Türk ve Kürt insanların olduğunu belirten Kim, “Onlar beni evlerine davet etti, amacımı duyunca beni misafir ettiler. Bonn’da çok harika insanlarla tanıştım.” şeklinde anlatıyor. Güzel bir aile ortamı ile karşılaştığını ve o aile sayesinde birçok ihtiyaçlarının karşılandığını ifade ediyor. “Bana yemek verdiler, yatacak yer verdiler.” diyerek bu desteğin kendisi için çok anlamlı olduğunu aktarıyor.

Kim, “Benim dileğim birçok kişinin bana katılması.” diyerek insanların katılımını teşvik ediyor. Filistin’e ulaşmasının zamanın kendisine bağlı olmadığını, bunun için ne kadar süre gerekiyorsa o kadar süreceğini ifade ediyor. Önemli olanın Tanrı’nın izni olduğunu belirten Kim, “Çünkü bu çok önemli. Ve benim dileğim, birçok kişinin de bana katılması.” ifadesini kullanıyor. Ayrıca, insanların onun bu yolculuğundan korkmaktan ziyade need to act, çünkü bebekler ölüme terk edilirken sessiz kalmanın kabul edilemez olduğunu söylüyor.

Şu anda Kim Zen, kendi yolculuğunda yardımseverlik gördüğünü, tanımadığı birçok kişinin kendisine yiyecek, ayakkabı ve giysi vererek katkıda bulunduğunu belirtmektedir.