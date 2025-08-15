Kime Milyoner Olmak İster? 2 Ağustos 2011’den ATV’de yayınlanan Türk yarışmasıdır. Şu an Oktay Kaynarca sunmaktadır. 1977’de Oscar’ı kazanan film nedir? Cevap: A) Rocky

YARIŞMA PROGRAMI HAKKINDA

“Kim Milyoner Olmak İster?”, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri ATV’de yayımlanan bilgi içeren bir Türk yarışma programıdır. Bu program günümüzde Oktay Kaynarca tarafından sunuyor.

OSCAR ADAYLARI

Programda, 1977 yılında “En İyi Film” dalında Oscar adayı olan filmleri sormaktadır. Bu filmler arasında hangisinin ödülü kazandığını merak eden izleyiciler için seçenekler şunlardır: A) Rocky B) Network C) Bound for Glory D) Taxi Driver.

DOĞRU CEVAP

Bu yarışmadaki doğru cevap A şıkkıdır. 1977’de “En İyi Film” kategorisinde Oscar’ı kazanmayı başaran film, diğer adaylarını geride bırakarak ödülü alan Rocky’dir.