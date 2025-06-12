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Kimi Milyoner Olmak İster Cevabı: B

YENİ SEZON BÖLÜMÜ İLE EKRANLARDA

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonu ile izleyicileriyle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleşen yarışmada ilgi çekici sorular soruluyor.

YARIŞMA SORUSU VE CEVABI

Bu haftaki bölüme damga vuran soru, Grekoromen güreşte hangi hareketin serbest olduğunu sordu. Sorunun şıkları ise şu şekildeydi:

A: Rakibin yüzüne dokunmak
B: Rakibi kafakola almak
C: Rakibin bacaklarından tutmak
D: Rakibin giysisinden çekmek

Doğru cevap ise “B” olarak belirlendi.

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