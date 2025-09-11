Kimliği 16 yıl sonra tespit edildi

HAREKETSİZ CESET BULUNDU

Aydın’ın Buharkent ilçesi Ortakçı Mahallesi’nde, 11 Aralık 2009 tarihinde Feslek mevkiindeki sulama kanalında hareketsiz bir kişi gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkarılamayan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü. Ancak Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan kimlik tespit çalışmaları sonuçsuz kaldı.

KİMLİK TESPİTİ 16 YIL SONRA YAPILDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri ve Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen ay dosya üzerinde yeniden bir inceleme başlattı. Yapılan detaylı analiz ve DNA incelemesi sonucunda cesedin, 17 Kasım 2009’da Denizli’de kaybolan 46 yaşındaki Suzan Uslu’ya ait olduğu belirlendi. Uslu’nun cesedinin, Güney ilçesinden başlayan sulama kanalıyla Buharkent’e sürüklendiği tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.