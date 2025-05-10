Kimliği Belirsiz Şahıs Araca Saldırdı

GÜPE GÜNDÜZ SİLAHLI SALDIRI

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki bir araca kimliği belirsiz bir şahıs taş ve yumrukla saldırdı. Bu saldırı sonucunda araçta 8 bin lira değerinde hasar oluştu. Olay sonrası, saldırganın soğukkanlı tavırları güvenlik kameralarına yansıdı.

TAŞ VE YUMRUKLA SALDIRDI

Saldırı, Zincirlikuyu Mahallesi’ndeki Şehit Bahattin Alarslan Sokak’nda, öğle saatlerinde gerçekleşti. Bilgiye göre, belirlenemeyen bir kişi, bir apartmanın kapısı önünde bir süre bekledikten sonra sokakta park eden araca yöneldi ve taşla saldırmaya başladı. Taşın etkisiyle, aracın ön şoför camı kırılmasının yanı sıra kaporta ve yan aynada da ciddi maddi hasar oluştu. Bu hasarın yaklaşık 7-8 bin lira seviyesinde olduğu belirtildi.

ŞAHIS KAÇTI, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Saldırının ardından şahıs, hiçbir şey olmamış gibi sokaktan uzaklaşarak bölgeden ayrıldı. Yaşanan olay ise sokaktaki güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Araç sahibi, sabah durumu fark ettiğinde polise başvurdu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.