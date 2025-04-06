Kimlik Bilgisi Çalınan Gizem Y. Zor Durumda

BURSA’DA KİMLİK HİLECİLİĞİ

Bursa’da üniversite okuyan Gizem Y. (19), kimlik numarasının başka biri tarafından kullanıldığını öğrendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nden gelen mahkeme celbinde, ‘hırsızlık’ suçundan Marmara Cezaevi’ndeki bir tutuklunun adına kaydedildiğini öğrenen Gizem Y., avukatı Kemal Kapar ile birlikte hukuki süreci başlattı. Yapılan araştırmalarda, kimliğini kullanan kişinin bir dizi suça karıştığı ve bazılarından tutuklandığı tespit edildi. Bu durum, Gizem Y.’nin üniversite eğitimine ara vermesine neden oldu.

Sahte Kimlikle Suç İşledi

Olay, Gemlik ilçesindeki K.D. (17) isimli birinin, sahte kimlik edinmesi sonucu meydana geldi. K.D., kuzeni olan Gizem Y.’nin kimlik bilgilerini aldıktan sonra, İstanbul’da ‘hırsızlık’ ve ‘çocuğa cinsel istismar’ suçlarından yakalandı. K.D., güvenlik güçlerine kimlik kartını kaybettiğini söyleyerek kendini Gizem Y. olarak tanıttı. Bu durum, Gizem Y.’nin, 2024 Ocak’ta evine gelen mahkeme tebligatlarıyla ortaya çıktı. Ailesiyle birlikte büyük bir şok yaşayan Gizem Y., avukatından yardım talep etti.

Üniversite Eğitimine Ara Vermek Zorunda Kaldı

Avukat Kapar, müvekkilinin kimlik bilgilerinin çalındığını ve aynı isimle Madde suçlarından yargılandığını tespit etti. Gizem Y., yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Duruşmalara katılan avukat, Gizem Y.’nin kendisini aklama mücadelesi verdiğini belirtti. K.D., mahkemede Gizem Y. adına olan kimliği kullandığını kabul etti.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

K.D., suçunu kabul ettikten sonra mahkeme, Gizem Y.’nin beraatine karar verdi. Gizem Y., “1 yıldır kimlik bilgilerimle işlem yapıyorlar. Bu süre zarfında birçok zorluk yaşadım” dedi. Avukat Kemal Kapar, müvekkilinin beraat kararını ve diğer davaları takip edeceklerini ifade etti. “Dışarıda suç işlemeyi alışkanlık haline getiren kişi ya da kişiler, Gizem’in kimlik bilgileri ile suç işliyorlar, yakalanıyorlar” dedi. Gizem Y., yaşadığı süreç nedeniyle eğitim hayatına devam etmekte zorlandığı ve hala psikolojik etkiler yaşadığına dikkat çekti.