Kimmich, Sane’nin Galatasaray’a Gidişine Şaşırdı

KIYMETLİ TRANSFER HAKKINDA YORUM

Bayern Münih’in öne çıkan futbolcularından Joshua Kimmich, takım arkadaşı Leroy Sane’nin Galatasaray’a transfer edilmesiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası çerçevesinde Auckland ile yapacakları maç öncesinde açıklamalarda bulunan Kimmich, “Leroy Sane’nin Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım. Böyle bir şey beklemiyordum.” ifadeleriyle durumu değerlendirdi.

KARARIN HER ZAMAN KENDİSİNE AİT

Kimmich, sözlerine devam ederek, “Bu onun kararı, mutlaka kendince haklı nedenleri vardır.” diyerek Sane’nin seçimine saygı duyduğunu belirtti. Sane, Bayern Münih’teki kariyeri süresince 220 resmi karşılaşmada görev alarak 61 gol atıp 55 asist yapma başarısı gösterdi ve 5 sezon boyunca Alman devinin formasını giydi.