“Kimsenin hesabını sormazsam namerdim.”

CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYINI ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından, partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarını Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti. Özel, burada İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarıyla bayramlaştıklarını ve İmamoğlu’nun doğum gününü kutladıklarını belirtti. “Dün akşam saatlerinde Silivri Cezaevi’nden 12 arkadaşımız kimi Bolu’ya kimi İzmir’e kimi Kocaeli’ne kimi Edirne’ye Tekirdağ’a derken altı farklı şehre yollandılar.” diye ekledi.

Özel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın buradan alınıp İzmir’e gönderildiğini vurgulayarak, “Ailesi, eşi, evlatları, aile büyükleri 20 dakika mesafedeyken şimdi altı saat mesafedeler. Nasıl olacak bu aile görüşleri?” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Bugüne kadar 30’a yakın arkadaşımız kimi Bandırma’da kimi Eskişehir’de ailelerine mümkün olan en uzak yerlere yollanıyor.” ifadeleriyle, mağdurları savunmak için FETÖ’cülerin dahi benzer bir uygulamaya girmediğini belirtti.

AİLELERE PSİKOLOJİK BASKI YAPILIYOR

Özel, aile görüşlerinin zorluğuna dikkat çekerek, “Ailelere acı çektirip kişilere psikolojik baskı yapıp onları yıldırmaya çalışıyorlar.” dedi. CHP’li siyasetçilerin birbirine iftira atmasının mümkün olmadığını ifade eden Özel, karşı tarafa yapılan zulüm karşısında birlik olma çağrısında bulundu. “Tek taahüdümüz bizden sonra kimsenin eşi, dostu, arkadaşı, ailesi, annesi, babası bizim siyasi rakibimiz diye zulüm görmeyecek.” diyerek, adil yargılanma garantisi verdi.

AK PARTİ’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Özel, Gaziosmanpaşa’daki iftiralar ve ele alınan rüşvet iddiaları üzerine sert eleştirilerde bulundu. “Bu iftira attırdıkları Aziz İhsan Aktaş; ‘Bu iş olsun diye ben şu kişi aracılığıyla belediye başkanına rüşvet verdim’ diyor. Rüşvetin görüntüsü yok, verilmesi yok, yeri yok.” diye konuştu. Ak Parti’nin Gaziosmanpaşa Belediyesi üzerinde hesap yaptığına dair suçlamalarda bulunan Özel, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi.

İFTİRALAR VE KAPSAMLI BİR OPERASYON

Özel, “Partime saldırı devam ediyor çünkü ilk kez bir aktif Parti Meclisi üyesi tutuklanmıştır.” diyerek, somut kanıt olmadan gerçekleştirilen iftiraların ardı arkası kesilmeyen bir operasyon olduğunu ifade etti. “Türk milleti yüzde 70 öyle düşünüyormuş, herhalde burada da yüzde 70’ten fazlayızdır değil mi?” diye sorguladı.

Özel, gördüğü haksızlıkların sonrasında adaletin sağlanması için mücadele edeceğini belirterek, “Bu yaşadığımızı kimsenin evladı yaşamasın.” diyerek, yetkililere seslendi.

ZULMÜN HESABI SORULACAK

Özel, “Bu kadar kötülük inancımıza göre bir yerden çıkar.” diyerek, Allah’tan çalışanlarına karşı edilen kötülüklerin dönmesini dilediğini belirtti. Ayrıca, yaşananların herkese bir mesaj niteliğinde olduğunu dile getirdi. “İki elimle iki yakalarından tutup da bunların hesabını sormazsam namerdim.” diyerek, tehdidin ötesinde bir inançla sorumluların peşinde olacağını vurguladı.