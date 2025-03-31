Gündem

Kimsesiz Adamın Vasiyeti Mehmetçik Vakfı’na Çıktı

kimsesiz-adamin-vasiyeti-mehmetcik-vakfi-na-cikti

HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN YAŞAR UZUN’UN VASİYETİ

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp damar cerrahisi tedavisi gören 70 yaşındaki Yaşar Uzun, dün vefat etti. Uzun’un eşyalarını toplayan sağlık çalışanları, el yazısıyla kaleme alınmış “vasiyetimdir” başlıklı bir notla karşılaştı.

VASİYETİNİN İÇERİĞİ

11 yıl önce yazılan bu notta, Uzun’un cenaze masraflarının karşılanması için üzerinde çıkan paranın kullanılmasını istediği belirtildi. Ayrıca, Gökmedrese Mahallesi’ndeki evinin ve bankada bulanan bir miktar parasının Mehmetçik Vakfı’na bağışlandığı açıkça ifade edildi.

CENAZE TÖRENİ

Yaşar Uzun’un cenazesi, hastane görevlileri tarafından gasilhaneye götürüldükten sonra Memidede Mezarlığı’na defnedilecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Volkan Konak Kıbrıs’ta Hayatını Kaybetti

KKTC'de konser sırasında rahatsızlanan 58 yaşındaki sanatçı Volkan Konak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konak, Trabzon Maçka'da Çarşamba günü defnedilecek.
Gündem

İkramiye Farkı İçin 2 Tarih Verildi

Emekli bayram ikramiyeleri 3 bin TL olarak hesaplara yatırıldı, ancak 1.000 TL’lik fark ödemesi gecikiyor. Farkın ne zaman ödeneceğine dair iki farklı tarih belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.