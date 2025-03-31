Kimsesiz Adamın Vasiyeti Mehmetçik Vakfı’na Çıktı

HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN YAŞAR UZUN’UN VASİYETİ

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp damar cerrahisi tedavisi gören 70 yaşındaki Yaşar Uzun, dün vefat etti. Uzun’un eşyalarını toplayan sağlık çalışanları, el yazısıyla kaleme alınmış “vasiyetimdir” başlıklı bir notla karşılaştı.

VASİYETİNİN İÇERİĞİ

11 yıl önce yazılan bu notta, Uzun’un cenaze masraflarının karşılanması için üzerinde çıkan paranın kullanılmasını istediği belirtildi. Ayrıca, Gökmedrese Mahallesi’ndeki evinin ve bankada bulanan bir miktar parasının Mehmetçik Vakfı’na bağışlandığı açıkça ifade edildi.

CENAZE TÖRENİ

Yaşar Uzun’un cenazesi, hastane görevlileri tarafından gasilhaneye götürüldükten sonra Memidede Mezarlığı’na defnedilecek.