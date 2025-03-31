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Kimsesiz Adamın Vasiyeti Ortaya Çıktı!

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OLDUGU GİBİ BİR NOT

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp damar cerrahisi bölümünde tedavi gören 70 yaşındaki Yaşar Uzun, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Uzun’dan geriye kalan eşyaları toplayan sağlık çalışanları, el yazısıyla yazılmış “vasiyetimdir” başlıklı bir not buldu.

VASİYETİ İÇERİĞİ

11 yıl önce kaleme alınan notta, üstündeki paranın cenaze masraflarında kullanılması talep ediliyor. Ayrıca, Uzun’un Gökmedrese Mahallesi’ndeki evini ve bankadaki bir miktar parasını Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı kaydedildi. Cenazesi, hastane görevlileri tarafından gasilhaneye götürüldükten sonra Memidede Mezarlığına defnedilecek.

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