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Kimyasal Fabrikada Büyük Patlama İzmir’de

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İZMİR’DE PATLAMA VESONU YANGIN

İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimyasal fabrikada, sabah saatlerinde meydana gelen gaz sıkışması sonucu büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından fabrika içerisinde yangın çıktı.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın ihbar edilmesiyle birlikte, bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, 4 işçinin ağır yaralandığı belirlendi. Ayrıca, İbrahim A. isimli bir işçi yaşamını yitirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralı olan 4 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu esnada, aileler ve yakınlar hastaneye akın etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın sebebi olarak ilk belirlemelere göre gaz sıkışması gösterilirken, olay hakkında geniş çaplı bir araştırma başlatıldığı açıklandı. Yetkililer, fabrikanın güvenlik önlemlerinin detaylı biçimde inceleneceğini ifade etti.

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