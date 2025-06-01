Kimyasal Kazaya Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

İŞÇİ KİMYASAL KAZANDA YAŞAMINI KAYBETTİ

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, kimyasal dolu bir kazana düşen işçi hayatını kaybetti. Gümüşçay Mahallesi’ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan 53 yaşındaki Dursun Çığ, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kimyasal içerikli kazanın içine düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Diğer çalışanların ihbari üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gitti. İtfaiye ekibinin gerçekleştirdiği müdahale ile Çığ, bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine götürülen Çığ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.