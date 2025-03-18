Kimyasal Madde Sızıntısı: İşçiler Tahliye Edildi

TUZLA’DA KİMYASAL MADDE SIZINTISI OLAYI

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada kimyasal madde sızıntısı gerçekleşti. Sızıntıdan hafif şekilde etkilenen işçiler tahliye edildi. Olay, öğle saatlerinde Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, beton yapımında kullanılan akrilik asidin sızması sonucunda fabrikadaki işçiler hafif şekilde etkilendi.

OLAY YERİNE HIZLI MÜDAHALE

Olayın hemen ardından fabrika personeli, tedbir amaçlı olarak dışarıya çıkarıldı. Bölgeye birçok itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Sızan kimyasal maddeden etkilenen bazı işçiler kontrol amaçlı muayene edildi. AFAD ekipleri, sızıntının yaşandığı fabrikada gerekli incelemeleri yaparken, polis de olay yerinde güvenlik önlemlerini aldı. Sızıntının kaynağına dair inceleme süreci başlatıldı.