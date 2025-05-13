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Kimyasal Temas Paniği: 4 İşçi Hastaneye Sevk Edildi

KİMYASAL TEMASTA PANİK YAŞANDI

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kimyasal depolama sahasında temizlik çalışması yapan 4 işçi, kimyasal maddeye maruz kalarak rahatsızlandı. Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tank temizliği sırasında dört işçi, kimyasal maddeye temas etmeleri sonucu mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşadı. Durumun acil olarak bildirilmesi üzerine, işçiler, fabrika yetkilileri eşliğinde Dilovası Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

MÜDAHALE EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Hastaneye durumu bildirilmesinin ardından, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer olaylara müdahale aracıyla birlikte itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Özel koruyucu kıyafetlerle müdahale eden KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) ekipleri, hastane bahçesinde kurulan ünitede işçilere hızlı bir şekilde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

TEDAVİ İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

İlk müdahale sonrası, işçiler Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.

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