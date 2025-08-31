Kına Gecesinde Dansöz Engelledi Anne

KIZININ KINA GECESİNDE GELEN SÜRPRİZ

Kızının kına gecesinde dansözün sahneye çıkmasını gören anne, hemen harekete geçti. Dansözün sahneye çıkmasını engellemeye çalışan annenin o anları kameralar tarafından kaydedildi. Bu ilginç görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra kısa sürede popüler hale geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyadaki videolar, kına gecesinde dansözün sahneye çıkma isteği ile başladı. Gelinin annesi, bu durumu görünce çileden çıktı. Dansözün sahneye çıkması anında müdahale eden annenin tepkisi, kameralara yansıdı ve izleyenleri şaşırttı.