Kına Gecesinde Dansöz Krizi Yaşandı

DANSÖZÜN SAHNEYE ÇIKMASINA ENGEL OLAN ANNE

Kızının kına gecesinde yaşanan bir olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dansöz sahneye çıkmaya niyetlendiğinde, gelinin annesi duruma anında müdahale etti. Annenin bu tepkisi, o anları kaydeden kameralar tarafından görüntülendi.

SOSYAL MEDYA GÜNDEMİ OLDU

Kına gecesine dair paylaşılan ilginç görüntüler, kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı. Bu olay, birçok kişi tarafından konuşulmaya başlandı. Gelinin annesi, dansözün sahneye çıkmasını engellemeyi başardı ve bu anlar, etkinlikle ilgili dikkat çekici bir detay oldu.

80 Yaşında Şahıs Hastanede Ölü Bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki hastanede, 80 yaşındaki M.D. refakatçi olmadan bulunduğu odasında hareketsiz halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Tokat’ta Trafik Kazasında 1 Yaralı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

