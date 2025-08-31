Kına Gecesinde Dansöz Krizi Yaşandı

DANSÖZÜN SAHNEYE ÇIKMASINA ENGEL OLAN ANNE

Kızının kına gecesinde yaşanan bir olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dansöz sahneye çıkmaya niyetlendiğinde, gelinin annesi duruma anında müdahale etti. Annenin bu tepkisi, o anları kaydeden kameralar tarafından görüntülendi.

SOSYAL MEDYA GÜNDEMİ OLDU

Kına gecesine dair paylaşılan ilginç görüntüler, kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı. Bu olay, birçok kişi tarafından konuşulmaya başlandı. Gelinin annesi, dansözün sahneye çıkmasını engellemeyi başardı ve bu anlar, etkinlikle ilgili dikkat çekici bir detay oldu.