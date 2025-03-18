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Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni Düzenlendi

KINALI-MALKARA OTOYOLU TEMELİ ATILDI

Tekirdağ’da Kınalı-Malkara Otoyolu’nun temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla düzenlendi. Tekirdağ-Çanakkale yolu üzerinde gerçekleştirilen törenle otoyolun temeli atıldı. Cevdet Yılmaz, bu projenin yalnızca ulaşım amacı taşımadığını, aynı zamanda bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

PROJENİN DETAYLARI VE KAZANIMLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin toplam uzunluğunun 127 kilometre olacağını ve İstanbul-Tekirdağ ile İstanbul-Çanakkale arasındaki mesafeyi sırasıyla 1 saat altına ve 2 saate düşüreceğini belirtti. Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla yıllık 2,7 milyar lira tasarruf sağlanacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kınalı-Malkara Otoyolu’nun bölgenin ticaret ve sanayi alanlarına katkı sağlayacağına dikkat çekerek, “Tekirdağ, İstanbul ile birlikte Trakya’nın en önemli sanayi ve lojistik merkezlerinden biridir” dedi.

TEKNİK DETAYLAR VE ALT YAPI

Uraloğlu, otoyol projesinin teknik detaylarını paylaşarak, Kınalı-Malkara Otoyolu’nun 107 kilometrelik ana gövde ve 20 kilometrelik bağlantı yolları ile 127 kilometre uzunluğunda olacağını açıkladı. Proje kapsamında 16 köprü, 56 üstgeçit, 33 altgeçit, 17 kavşak, 6 otoyol hizmet tesisi ve 9 ücret toplama istasyonu inşa edileceğini belirtti. Uraloğlu, otoyolun tamamlanması ile bölgedeki yatırım alanlarının artacağını ve sanayi ile lojistik sektörünün gelişeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, Kınalı-Malkara Otoyolu’nun temeli butona basılarak atılmış oldu.

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