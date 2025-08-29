King, ETF’lerin seçiminde dikkatli olunmalı

KİM İNANILMAZ RİSKLERLE İLGİLİ UYARIYA DİKKAT ÇEKİYOR

REX Financial’ın CEO’su Greg King, kripto para borsa yatırım fonları (ETF) hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. King, “ilk 10’un dışındaki varlıkların çoğunun riskli” olduğunu belirterek, ETF ihraççılarının seçimleri konusunda özen göstermeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, stablecoin piyasasında Ethereum’a yönelik dikkatin azalmasını “büyük bir ihmal” olarak değerlendirdi.

SOLANA’NIN GELECEĞİ PARLAK GÖRÜNÜYOR

Ona göre, yüksek işlem hızına sahip olan Solana, bu alandaki geleceğin hikâyesini yazmaya aday. King, “Birçok kişi Solana’nın Ethereum’u tahtından edebileceğini düşünüyor” sözleriyle bu durumu destekledi. Son zamanlarda Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin başarı kazanmasıyla birçok şirketin Solana ile ilgili başvurular yaptığını ifade eden King, şu anda dokuz farklı kurumun spot Solana ETF’i için başvuruda bulunduğunu aktardı.

ETFLER KURUMSAL PORTFÖYLERDE YERINI ALACAK

Analistlere göre bu başvuruların ekim ayına kadar onaylanması muhtemel. King, piyasada “aynı kripto para için birden fazla fon” dönemi yaşandığını belirtti. Bitcoin ETF’lerinde olduğu gibi Solana ve Ethereum için de çok sayıda ihraççının sırada olduğunu ifade etti. Ona göre, ETF’ler, kripto varlıkların kurumsal portföylerde daha fazla yer edinmesini sağlayacak.