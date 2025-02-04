Kingston Technology 2024’te Ödül Aldı

BELLEK ÜRÜNLERİNDE DÜNYA LİDERİ KINGSTON TECHNOLOGY’NİN BAŞARISI

Bellek ürünleri ve teknoloji çözümlerinde öne çıkan Kingston Technology, Forbes’un 2024 yılı Amerika’nın En İyi Özel Şirketleri listesinde 29’uncu sırada yer aldığını açıkladı. 20 yılı aşkın bir süredir DRAM modülleri alanında dünyanın en iyi üçüncü taraf tedarikçisi olan Kingston, aynı zamanda SSD’ler alanında da kanalın bir numaralı şirketi olma başarısını gösteriyor. Şirket, ilk 100’de yer alan tek “Teknoloji Donanımı ve Ekipmanı” şirketi olarak dikkat çekiyor.

ÖZVERİYLE ÜRETİLMİŞ ANLAYIŞI

Kingston’ın aldığı bu ödüller, gelir ya da sevk edilen birimlere göre değerlendiriliyor ancak daha fazlasını da temsil ediyor. “Özveriyle Üretildi (Built on Commitment)” ifadesi, Kingston Technology’nin temelini oluşturan bir anlayış olarak öne çıkıyor. Şirket, yaklaşık 40 yıl boyunca en iyi hizmeti sunmaya ve ödüllü IronKey ve Kingston Beast serileri gibi yenilikçi bellek ve veri saklama çözümleri ile farklılaşmayı sürdürüyor. Kingston, tüm bu süreçte çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin ortak değerleriyle büyümeye devam ediyor.

ÇALIŞANLARA VE MÜŞTERİLERE BAĞLILIK

Kingston Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Alisha Munger, “Forbes listesindeki konumumuz ‘Özveriyle Üretildi (Built on Commitment)’ felsefemizle birlikte ürün kalitesini ve güvenilirliğini, müşteri hizmetlerini, uzun vadeli ortaklıkları ve elbette çalışanlarımıza olan bağlılığımızı temsil ediyor. Bunların hiçbiri Kingston’ın sektörde attığı güçlü temeller olmadan başarılamazdı.” diyor. Bu yorum, şirketin elde ettiği başarıların temeli hakkında önemli bir bakış açısı sunuyor.