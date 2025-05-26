Kınık Demir, 4 yıl hapis cezası aldı

BİLİNEN TRAFİK KAZASINDA KARAR

Beykoz’da meydana gelen trafik kazasıyla ilgili olarak, Batın Barlasçeki’nin ölümü ve bir kişinin yaralanmasına neden olan olayda, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Kınık Demir hakkında mahkeme kararı alındı. Mahkeme, Kınık Demir’i 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırırken, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ayrıca Kınık’ın ehliyetine iki yıl süreyle el konulma kararı verildi.

KAZAYA NE SEBEP OLDU?

Olay, 9 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesinde gerçekleşti. Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı otomobil ile 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk’ün motosikleti çarpıştı. Kazanın sonucunda motosikletteki 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hastaneye kaldırıldı ancak burada yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.