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Kınık Yangını Kontrol Altına Alındı

İZMİR’DE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir’in Kınık ilçesinde ormanlık arazide meydana gelen yangın, hem havadan hem de karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, saat 13.19’da Kınık Hamzahocalı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda ortaya çıktı.

YANGINA MÜDAHALE

Henüz sebebi belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları kapsamında 5 uçak, 7 helikopter ve karadan 28 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer kullanıldı. Ekiplerin gayretleriyle alevler kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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