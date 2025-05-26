Kınıklı’da Gizli Kamera Tespit Edildi

GİZLİ KAMERA DÜZENEKİ TESPİT EDİLDİ

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Kınıklı Mahallesi’nde, günlük kiralamaya sunulan bir odada gizli kamera düzeneği bulundu. Odayı kiralayan kişi durumun farkına varıp polise haber verince bu skandal açığa çıktı. Ekol TV’nin bildirdiğine göre, konaklayan şahıs prizden şüphelenerek bir inceleme yaptı ve priz içine yerleştirilmiş aktif bir kamerayı ortaya çıkardı. İhbar sonrası olay yerine giden polis ekipleri gizli kamera düzeneklerine el koydu.

BAŞKA ODALARDA DA BELİRLENDİ

Olayın ardından gerçekleştirilen detaylı incelemelerde, aynı işletmeye ait üç ayrı odada da benzer gizli kamera düzeneklerinin bulunduğu, hepsinin kayıt yaptığı belirlendi. Kayıt cihazları ile içerikler emniyete götürülerek incelenmeye alındı. Polis yetkilileri, kaydedilen görüntülerin kimlere ait olduğunu ve bu görüntülerin ne amaçla kullanıldığını araştırıyor.