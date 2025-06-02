Kınıkspor 1. Amatör Lig’e Yükseldi

KÖY HALKINDAN TARİHİ BAŞARI

Bilecik 2. Amatör Lig’de sezon sona ererken, Kınıkspor ligi ikinci sırada tamamlayarak 1. Amatör Lig’e yükseldi. 246 kişinin yaşadığı köyde bu tarihi başarı, köy meydanında düzenlenen canlı kutlamalarla kutlandı. Gençler ve yaşlılar birlikte meşaleler yaktı, çiftetelli oynayarak coşku içinde bu anı paylaştı.

Sezon içerisinde gösterdiği performansla dikkat çeken Kınıkspor, 13 puan topladı ve bu başarıyla 1. Amatör Lig hayalini gerçekleştirdi. B Grubundaki son maçında Kandillispor deplasmanında galip gelerek önemli bir başarıya imza attı. Bu, kulüp tarihindeki bir ilki temsil ediyor.

Takımın teknik heyetinden Sercan Menteş, “Bu başarı sadece sahadaki mücadelemizin değil, köyümüzün bize olan inancının bir sonucudur. Seneye daha büyük hedeflerle yola çıkacağız. 6 aydır güzel bir emek sarf ediyoruz ve bu emeğimizin karşılığını aldık. Herkesin eline emeğine sağlık, çok teşekkür ederiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kınıkspor Başkanı İsmail Korkut ise, “1. Amatör lige çıkma başarısını topçularımıza borçluyuz. Birlik ve beraberlik içerisinde 1. Amatör Lig’e çıktık, mutluyuz, gururluyuz. Futbolcularıma, taraftarıma ve yönetimime teşekkür ediyorum.” diyerek tüm ekibi destekledi.