Kiptaş Hilal Konutları’nda Borç İddiası

TUZLA KİPTAŞ HİLAL KONUTLARINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR

Tuzla Kiptaş Hilal Konutları’nda site yönetiminin, 640 kat malikinden gerekçesiz ve usulsüz yöntemlerle toplamda 22 milyon TL talep ettiği iddia ediliyor. Yönetim kurulu onayı olmadan yapılan fiber altyapı, kamera sistemi, interkom ve hidrofor yenileme masrafları için çıkarılan borçla birlikte site sakinleri, yaşadıkları mağduriyetlere çözüm bulmak adına yönetime kayyum atanmasını bekliyor. Bin 332 dairenin bulunduğu konut kompleksinde, kat malikleri ile yönetim arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınıyor. İddiaya göre, site yönetimi, alınan kararları kat maliklerine tebligatla bildirme usulüne aykırı olarak yalnızca Whatsapp üzerinden duyurdu. Fiber altyapı gibi işlemler gerekçe gösterilerek her bir kat malikinden 13 bin 602 TL talep edilirken, toplam borç miktarı 22 milyon TL’ye ulaştı.

BORCA ITİRAZ EDEN KAT MALİKLERİ TEHDİT EDİLDİ

Borca itiraz eden kat maliklerinin, yönetimin tehditlerine maruz kaldığı iddiaları gündemde. Kat maliklerinden Bülent Dursun, “Usulsüz bir talep yapılıyor ve bu süreçte site yönetimi kimseye danışmadan hareket ediyor” diyerek yaşanan mağduriyetin altını çizdi. “Bunu ödemezseniz ceza alacaksınız” şeklindeki tehditlerle karşılaştıklarını belirten Dursun, 640 kat maliki olarak imza topladıklarını ve konuyu mahkemeye taşımaya hazırlandıklarını ifade etti. Site sakinleri de üzerlerine tebligat olmadan borçlandırıldıklarını ve bu duruma karşı çıkacaklarını vurguladı.

SITE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMALAR

Site sakinlerinden Turan Durmuş, yönetimin ödeme yapmayan kat maliklerine hakaret ettiğini belirtirken, kendi rızası olmadan yapılacak her işlemin yasadışı olduğunu dile getirdi. Diğer bir site sakini Fadime Türk, “İlgililerden yardım bekliyoruz” diyerek haksızlıklara dikkat çekti. Eski site temsilcisi Abdurrahman Engin ise, mevcut yönetimin geçersiz olduğunu iddia ederek, “Kendi kafalarına göre idare ediyorlar” dedi. Ayrıca, aidatların son dönemde %56 oranında zamlandığı ifade edildi.

YETKİLİLERDEN CEVAP

Site yönetiminden E.B., yaşananlara dair yaptığı açıklamada, sunulan hizmetlerin destek bulduğunu vurguladı. Masrafların mecburi olduğunu ifade eden E.B., “Kamera sistemi güvenlik açısından gerekli” dedi. Yönetimin, kat maliklerini bilgilendirmediğine dair yapılan iddiaların doğru olmadığını, her bloğun temsilcisi aracılığıyla işlemlerin kabul edildiğini belirtti. Kat maliklerinin yönetimi protesto etmek amacıyla toplandığı ve “Yönetim istifa” sloganları attığı bildirildi.