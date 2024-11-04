Kira Artış Oranı Açıklandı: Ekim Verileri

KİRA ARTIŞ ORANLARI VE ENFLASYON VERİLERİ

Milyonlarca memur, emekli ve ev sahibi büyük bir merakla bekliyordu. Ekim ayı enflasyon rakamları nihayet açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak açıklamalar, kira artış oranını belirlemenin yanı sıra memur ve emekli zammı için de önemli verileri gün yüzüne çıkardı.

ENFLASYON RAKAMLARININ DETAYLARI

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın 10’uncu ayı olan ekim ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre, aylık enflasyon yüzde 2,88 oranında bir artış gösterirken, yıllık enflasyon ise yüzde 48,58 seviyesinde belirlendi. Bu rakamlar, memurların ve emeklilerin alacağı zamlar için belirleyici bir etken oluyor.