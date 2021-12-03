Kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından kira artış oranları da belli oldu.

Aralık 2021 kira artış oranı ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından aralık ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı aralık ayı için yüzde 17,71 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aralık ayı kira artış oranları belli oldu.

TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı aralık ayı için yüzde 17,71 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.