Kira Artış Oranı İçin Veriler Açıklandı mı?

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELİRLENİYOR

Kasım ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı güncel enflasyon verilerine dayanarak belirleniyor. Kira zam oranı, enflasyon oranlarındaki değişimlere göre hesaplanırken, bu durum konut ve iş yeri kiracıları için büyük bir öneme sahip. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan veriler, kira artışı konusunda netliğe ulaşmayı sağlıyor.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu, her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon verilerini kamu ile paylaşıyor. Bu ay, Ekim 2024 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte, Kasım ayı kira zam oranı da güncellenmiş olacak. Kira artış sınırlamasının sona ermesi, konut piyasasında değişimleri beraberinde getiriyor ve yeni kira oranlarının izlenmesi gerekiyor.

Ekim AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK, Ekim ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekimde enflasyon, aylık bazda yüzde 2,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 48,58’e geriledi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık olarak %48,58 ve aylık olarak %2,88 artış kaydetti. Eylülde ise yıllık enflasyon yüzde 49,38 olmasıyla dikkat çekmişti.