Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Türkiye’de milyonlarca kiracı ve ev sahibini doğrudan etkileyen kira artış oranı, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla netleşiyor. 2025 Eylül dönemi için geçerli olacak kira artış oranı da, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Eylül 2025 tarihinde ilan ettiği Ağustos ayı enflasyon verileri ile belirlendi. Peki, 2025 Eylül ayı için kira artış oranı ne kadar olacak? Eylül ayı kira artış oranı nasıl hesaplanıyor? 2025 Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için önemli bir soru olan “Kira zammı ne kadar olacak?” sorusunun cevabı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ağustos 2025 verileriyle ortaya çıktı.

KİRA ARTIRIM ORANI VE ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK verilerine göre, Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %2,04 arttı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ise değişim %32,95 olarak gerçekleşti. Enflasyonun 12 aylık ortalaması %39,62 oldu. İşte bu %39,62’lik oran, 2025 Eylül döneminde konut ve iş yerleri için geçerli olacak resmi kira artış oranını belirliyor. Önemli bir not olarak, 2024 yılında getirilen yüzde 25 zam sınırının Temmuz 2025 itibarıyla sona ermesiyle birlikte, artık TÜFE’nin 12 aylık ortalama oranı dikkate alınarak kira artışı yapılabiliyor.

KİRA ARTIŞINI HESAPLAMA YÖNTEMİ

2025 Eylül ayı için kira artışı nasıl hesaplanır? Kira artışını belirlemek için aşağıdaki örnek yol gösterici olacak. Bu hesaplama yöntemi hem konut hem de iş yerleri için geçerli. Ancak bazı kira sözleşmelerinde özel hükümler olabilir. Bu nedenle, artış işlemi gerçekleştirmeden önce sözleşmenizi dikkatlice incelemeniz önem taşıyor.

ADIM ADIM KİRA ARTISI HESAPLAMA

ADIM 1: ENFLASYON ORANINI ÖĞRENİN

Kira artışları, TÜİK’in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. 2025 Eylül ayı için bu oran %39,62.

ADIM 2: MEVCUT KİRAYI TESPİT EDİN

Kira artış hesaplama işlemi için baz alınacak tutar, mevcut aylık kira bedelidir. Örneğin, mevcut kiranız 10.000 TL ise bu rakam üzerinden işlem yapılıyor.

ADIM 3: ARTAN MİKTARI HESAPLAYIN

Artış oranı ile mevcut kira çarpılıyor ve artış miktarı hesaplanıyor. Örnek: 10.000 TL x %39,62 = 3.962 TL artış.

ADIM 4: YENİ KİRAYI BELİRLEYİN

Son adımda, mevcut kira üzerine artış miktarı ekleniyor: 10.000 TL + 3.962 TL = 13.962 TL yeni kira bedeli.