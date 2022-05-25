Kira artışları ile ilgili düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira artışları ile ilgili yeni düzenleme hazırlandığını duyurdu.

Son dönemde artan konut fiyat ve kiralarına karşı yasal oranın üzerinde kira artışına ilişkin konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10 gün içinde tamamlanıp hayata geçirileceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son dönemde artan kira fiyatlarıyla ilgili konuştu.

Kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10 gün içinde tamamlanıp hayata geçirileceğini söyleyen Bakan Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanı yakın zamanda bu düzenlemeyi açıklayacaktır” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ”

TRT Haber’de yer alan habere göre Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Adalet Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Hazine ve Ticaret bakanlıklarıyla ortak bir çalışma yürütüyoruz vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Gerek kira artışlarının takibi gerek oranları noktasındaki düzenlemeler için bu çalışmayı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yakın zamanda bu düzenlemeyi açıklayacaktır.”