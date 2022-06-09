Kira düzenlemesi TBMM’de kabul edildi

Yüzde 25 sınırlama getiren kira düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’de kabul edildi.

Kira artışını yüzde 25 ile sınırlandıran önerge Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. 1 yıl geçerli olacak bu oran ile ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların düzenlenmesi planlanıyor.

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği haber geldi.

Kira artış oranı üst sınırı yüzde 25 olarak belirlendi. Açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı. Bu oran, bir yıl geçerli olacak.

1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerini kapsayacak düzenlemede belirlenen oranın üstünde yapılan artışlar geçerli sayılmayacak.

Düzenleme Borçlar Kanunu’na ‘geçici madde’ olarak eklenecek.