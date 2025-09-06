Kira Fiyatları Artıyor, Kadıköy Zirvede!

KRİTERLERDEKİ DEĞİŞİM

Eskiden kiralık evlerdeki tercih nedenleri arasında çarşıya veya pazara yakınlık ön planda olurken, son dönemlerde bu kriterler değişim gösterdi. Artık üniversite kampüslerine yakın semtlerdeki kiralar, diğer bölgelerle karşılaştırıldığında yüzde 40’ın üzerinde artış gösteriyor.

KADIKÖY ZİRVEDE

Kadıköy, İstanbul genelinde kira ortalaması açısından en yüksek değere sahip ilçelerden biri oldu. İlçede yer alan ortalama bir 2+1 veya 3+1 dairenin fiyatı 56 bin liraya ulaşıyor. Sarıyer 54 bin, Beşiktaş ve Zeytinburnu ise 51 bin lira ile Kadıköy’ü takip ediyor. Anadolu yakasının popüler ilçesi Kadıköy’de kira artış oranı yalnızca yüzde 7,83 olmasına rağmen yüksek fiyatlar dikkat çekiyor.

ZEYTİNBURNU’NDA KİRA ARTIŞI

Mayıs-Eylül döneminde kira artışında liderlik koltuğu Zeytinburnu’na geçti. İlçede kira artışı yüzde 20 seviyesine ulaştı. Ulaşım kolaylığı ve üniversitelere yakınlık, kira ortalamasının 50 bin liranın üzerine çıkmasına neden oldu.

KİRA İÇİN EN UYGUN İLÇELER

Ekol TV’nin haberine göre, İstanbul’da en düşük kira ortalaması 16 bin lira ile Esenyurt’ta belirlendi. Esenyurt’u sırasıyla Arnavutköy ve Çatalca ilçeleri izliyor.