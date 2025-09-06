Kira Fiyatları Üniversitelere Göre Yükseldi!

YENİ DÖNEMDE KİRA KRİTERLERİ DEĞİŞİYOR

Eskiden kiralık evlerde tercih sebebi çarşıya ya da pazara yakınlık olurken, artık yeni dönemde kriterlerin değiştiği görülüyor. Şu an üniversite kampüslerine yakın olan semtlerde kiralar, yüzde 40’ın üzerinde bir farkla diğer bölgelerin önüne geçiyor.

KADIKÖY KİRA ORTALAMASIYLA ZİRVEDE

Kadıköy, İstanbul genelinde kira ortalamasıyla zirvede yer alıyor. İlçede ortalama bir 2+1 ya da 3+1 dairenin fiyatı 56 bin lirayı buluyor. Sarıyer bu fiyatla 54 bin lira, Beşiktaş ve Zeytinburnu ise 51 bin lira ile Kadıköy’ü takip ediyor. Anadolu yakasının gözde ilçesi olan Kadıköy’de kira artış oranı yalnızca yüzde 7,83 olmasına rağmen yüksek fiyatlar dikkat çekiyor.

ZEYTİNBURNU’NDA KİRA ARTIŞI

Mayıs-Eylül döneminde kira artışında liderlik koltuğunu Zeytinburnu aldı. İlçede yüzde 20’lik bir artış yaşandı. Ulaşım kolaylığı ve üniversitelere yakınlık nedeniyle, kira ortalaması 50 bin liranın üzerine çıktı.

KİRALIK DAİRELERDE EN UYGUN FİYATLAR

Ekol TV’nin haberine göre, İstanbul’da en düşük kira ortalaması 16 bin lira ile Esenyurt’ta ölçüldü. Esenyurt’u, arkasında Arnavutköy ve Çatalca izliyor.