Kira Geliri Beyanı İçin Kritik Açıklamalar

RAMAZAN ÖZDEMİR’DEN KİRA GELİRLERİ AÇIKLAMASI

Erzincan Defterdarı Ramazan Özdemir, kira geliri elde eden mükelleflerle ilgili bilgi verdi. Özdemir, “2024 yılı içinde 33 bin TL’nin üzerinde mesken kirası veya 13 bin TL’nin üzerinde iş yeri kira geliri elde eden (İşyerini Basit Usul Mükellefe kiraya veren) mükellefler 1 Mart-2 Nisan 2025 tarihleri arasında gelir vergisi beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Mükelleflerin beyannamelerini süresinde vermediğinin vergi dairesi tarafından tespit edilmesi halinde 33 bin liralık istisnadan yararlanamayacaklar. Ödenmesi gereken vergi tutarı kadar vergi ziyaı cezası kesilecektir” dedi.

MÜKELLEFLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Özdemir, ayrıca “tutar sınırlaması olmaksızın ister mesken, ister iş yeri kira geliri elde eden mükelleflerimizin, gelirlerini banka ve postane vasıtasıyla tahsil etmeleri zorunlu olup, bu kurumlarca düzenlenecek belgeler ile ispat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde ise her bir işlem için hem kiracıya hem de mülk sahibine olmak üzere 7 bin TL’den az olmamak üzere kira tutarının yüzde 10 oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır” şeklinde uyarıda bulundu. Mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve kanunun sunduğu istisna hükümlerinden yararlanabilmeleri için kira gelirlerini doğru ve zamanında beyan etmeleri, gelirlerini banka ve posta idaresi aracılığıyla tahsil etmeleri gerektiğini belirtti.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ İLE BEYANNAME

Ramazan Özdemir, GMSİ mükelleflerinin beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi üzerinden, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesindeki hazır beyan sistemi aracılığıyla e-devlet şifresiyle ya da vergi daireleri/mal müdürlükleri aracılığıyla verebileceğini ifade etti. Bunun yanı sıra, tahakkuk eden vergilerin, Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenebileceği bilgisini paylaştı.