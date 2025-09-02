Kira Geliri Yükseldi: Ankara Zirvede

Türkiye’de Gayrimenkul Piyasasında Yeni Denge

Türkiye’de gayrimenkul piyasası kendine yeni bir denge buldu. Son 1,5 yıl içinde konut fiyatları reel olarak gerilerken, kira fiyatları hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Bu durum, yatırım amaçlı konut satışlarına önemli bir ivme kazandırdı. Özellikle 2+1 ve 1+1 daireler, toplam ilanların %60’ını oluşturuyor. Kira getirisi açısından öne çıkan şehir ise Ankara oldu. Ağustos 2025 itibarıyla ortalama kira 28.592 TL’ye ulaşırken, yıllık getiri oranı %10,47 seviyesine çıktı. Bu oran, amortisman süresini 10 yıla kadar düşürüyor. Türkiye’de konut fiyatlarının yaklaşık 1,5 yıldır reel olarak düşmesi ve kiraların artışı, konut kiralarının getirisinde de yükseliş sağladı.

Konut Fiyatları ve Kira Endeksi

TCMB’nin açıkladığı konut fiyat endeksi, geçtiğimiz yıl içinde %32,8 artış gösterdi. Buna karşın Temmuz ayındaki yıllık enflasyon %33,52 olarak gerçekleşti. Kiralarda ise farklı bir tablo dikkat çekiyor. Endeksa verilerine göre geçen yıl Türkiye genelinde ortalama metrekare kira fiyatı 167 TL iken, bu yıl aynı dönemde 224 TL’ye yükseldi. Kiralarda yıllık artış ise %34 seviyesinde gerçekleşti ve bu artış yıllık enflasyonu geride bıraktı.

Konut Satışlarında Artış

Türkiye gazetesinin haberine göre kira çarpanlarının cazip seviyelerde oluşması, “kiraya vermek üzere” yapılan konut yatırımlarına son dönemde ivme kazandırdı. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde konut satışları, yüksek faiz ortamına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre %24,2 artış göstererek 835 bin adede yaklaştı.

Kiralık İlanlarda Zirve

Eylül ayının ilk haftasında Türkiye genelinde kiralık daire ilan sayısı yaklaşık 176 bin adete ulaştı ve bu son aylardaki en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Bu dairelerin 60 bin adedi 2+1 konutlar oluştururken, 3+1 konut sayısı 52 bin 500’e, 1+1’lerin sayısı ise 44 bine ulaştı. Rakamlar, 2+1 dairelerin toplam içindeki ağırlığının %34 ile en yüksek seviyede olduğunu ortaya koyuyor. 3+1 daireler %29,82’lik pay ile ikinci sırada, 1+1 konutlar ise %25 pay ile üçüncü sırada yer alıyor. Gayrimenkul sektörü temsilcileri, konut maliyetlerindeki artış, alım gücündeki düşüş ve çekirdek aile yapısına dönüş gibi trendler üzerine dikkat çekerek, “Bu gelişmeler, konut geliştiricisi tarafında daha küçük dairelerin üretilmesini, vatandaşların da daha küçük konutlara yönelmesini beraberinde getiriyor” diyor.

Kira Getirisi En Yüksek Şehirler

Ağustos 2025 itibarıyla büyükşehir konumundaki illerdeki ortalama kiralar ve yıllık kira getirileri şöyle sıralandı:

1- Ankara: 28.592 TL (%10,47)

2- Şanlıurfa: 15.929 TL (%8,76)

3- Tekirdağ: 19.846 TL (%8,71)

4- Van: 16.352 TL (%8,37)

5- Kahramanmaraş: 19.384 TL (%8,26)

6- Eskişehir: 17.451 TL (%8,09)

7- İzmir: 27.660 TL (%7,96)

8- Sakarya: 18.942 TL (%7,92)

9- Denizli: 15.305 TL (%7,92)

10- Hatay: 18.013 TL (%7,91)