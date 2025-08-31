Kira İşlemleri İçin Taahhütname Zorunlu

ARAZİLERİN SULAMA DURUMUNA YENİ DÜZENLEME

Arazilerin sulama durumu, kira işlemleri ve ürün değişikliğiyle ilgili belgelendirme süreçlerine yönelik bir düzenleme yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlıktan alınan bilgilere göre, bu değişiklikle mülkiyeti kamuya ait arazilerde üretim gerçekleştiren çiftçiler, kira sözleşmelerinin olmaması durumunda “taahhütname” yoluyla başvuru yapma imkanına sahip olacak.

Kamu arazilerine “taahhütname” ile başvuracak olan çiftçilerin tarımsal desteklerden faydalanabilmesi için kira sözleşmelerini ibraz etme zorunluluğu bulunuyor. Çiftçiler ayrıca belirtilen dönem dışında da ürün değişikliği taleplerinde bulunma hakkına sahip. Bu talepler, üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek. Bakanlık tarafından üretim bilgileriyle ilgili herhangi bir farklılık tespit edilirse resen düzeltmeler gerçekleştirilebilecek. Arazinin sulama durumuna dair değişiklik başvuruları, her yıl 30 Haziran’a kadar yapılabilecek. Bu tarihten sonra gelen talepler, yine üretim yılı sonuna dek tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek.

ÇKS BAŞVURULARI YARIN BAŞLIYOR

Kira fesih işlemlerinde, arazi üzerinde bulunan ürünün durumuna göre kira sözleşmesi, ürünün hasat tarihi itibarıyla sonlanacak. 2026 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, yarın başlayacak ve 31 Aralık’ta sona erecek. Bu yönetmelik ise Pazartesi günü yürürlüğe girecek.