Kira öder gibi konut sahibi olunacak! Erdoğan açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin 81 ilde başlatıldığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibariyle, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız” dedi. Peki detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı büyük projede hangi formüller konuşuluyor? Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin detayları anlattı.

“KONUT ÜRETİMİ TALEBİN GERİSİNDE KALIYOR”

İşte Şahin’in açıklamaları: “Ağustosa ayı Türkiye tarihinin en büyük toplu konut seferberliklerinden birine sahne olacak. Peki detaylar nasıl gerçekleşecek? Önce bir rakam verelim. Türkiye’de yıllık 800 bin yeni konuta ihtiyaç var. Fakat özellikle son 3 yıldır konut üretimi talebin gerisinde kalıyor.

Bunun doğal sonucu olarak hem ev fiyatları hem de kiralar artıyor. İşte hükümet tam da bu noktada hem bu soruna bir çözüm bulmak , özellikle dar gelirliyi hiç evi olmayan vatandaşa nefes aldırmak için bir büyük toplu konut projesine başlamak üzere. Ağustos ayında detaylar açıklanacak.

KULİSLERE YANSIYAN GELİŞMELER NELER?

Öncelik aidat öder gibi vatandaşların, hiç evi olmayanların, dar gelirlilerin ev sahibi olmasının önünün açılacak. Bu proje özellikle büyük kentlerden, yani toplu konut ihtiyacının hat safhaya ulaştığı büyük kentlerden başlayacak. Bunun dışında ne olacak?

İstihdamı artırmak için özellikle küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerinin inşaatının da bu projeye eklenmesi bekleniyor. Yine o da sosyal konutlarda olduğu gibi düşük taksitlerle vatandaşın hizmetine sunulacak.

Başka bir formül daha var. İstanbul, Ankara ve İzmir’in çeperlerinde bulunan hazine arazilerinin alt yapıları hazırlanarak, yine evi olmayan vatandaşlara öncelik tanınarak buralarda konut yapılmasının teşvik edilmesi olacak.

Bütün bu hamleler hem konut talebini karşılayacak. Hem de kira fiyatlarını düşürecek. Detaylar Ağustos ayında ortaya çıkmış olacak.”