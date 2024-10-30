Kira Sözleşmelerinde İki Aşamalı Yeni Sistem Kira Sözleşmelerinde, E-devlet Üzerinden İşlemler

YENİ KIRA SÖZLEŞMESİ SİSTEMİ DUYURULDU

Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden iki aşama sistem ile yapılacağı açıklandı. Yeni sisteme yıl sonuna kadar ilk önce kiracılar ve ev sahipleri, ardından emlakçılar dahil olacak.

İKİ AŞAMALI SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Milliyet’e bilgi veren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Yeni sistemle gerek kira geliri beyannamesi vermekten kaçınanlar gerekse kira kontratı ve ibrazında yaşanan evrak gibi problemler daha entegre bir şekilde yapılabiliyor olacak. Planlanan sistemde iki aşama var. İlk aşamada taşınmaz sahipleri, hazırladıkları kontratları kiracının kontrolüne sunabilecek. Matbu bazlı kira sözleşmeleri olacak ve sözleşmelerde olmazsa olmaz maddeler mal sahibi tarafından e-Devlet üzerinden sisteme girilecek. Kira bedeli, mal sahibinin banka hesap bilgileri, kira artışı konusunda tarafların anlaştığı madde, kira süresi, başlangıç tarihi, depozito bilgileri gibi temel bilgiler kira sözleşmelerine yazılabiliyor olacak.” dedi.

KİRACI ONAYI SÜRECİ

Daha sonra, kiracı onayına düşecek bu belge, kiracı tarafından onaylandıktan sonra taraflara zaman damgalı, barkodlu kira sözleşmesi oluşturulacak.

EMLAKÇILAR DEVRİ

İkinci aşamada ise yetki belgesine sahip emlak işletmeleri ve yetki verilen kişiler tarafından da kira sözleşmelerinin hazırlanabilmesi hedefleniyor. Emlak işletmeleri, e-Devlet’te bu sistemi kullanma noktasında zorluk çeken taşınmaz sahiplerine rehberlik edebilmek için, kira sözleşmelerinde ek hususların yazılması ve tarafların üzerinde anlaştığı konuların tekrar kontrata ilave edilmesi gibi birçok konuda destek verebilecek.

BARKODLU BELGE OLUŞUMU

Her iki tarafın onayladığı kontratlar barkodlu belgelere dönüşecek. İlgili kurumlar belgeyi görebilecek ve kira kontratlarındaki sahte ve hatalı belgelerle gerçekleştirilen işlemler sona erecek. Bu, oldukça önemli bir konudur.