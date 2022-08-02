Kira ve konut fiyatlarında düşüş bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yüksek kira ve konut fiyatlarının düşeceğini söyledi.

Murat Kurum, “Kirada da, konut fiyatında da gerileme olacak. Yaptığımız projelerle de buna imkan sağlayacağız” dedi.

Son dönemde artan konut ve kira fiyatlarına karşı harekete geçen hükümet, birçok projeyi devreye almaya hazırlanıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını açıklamıştı. Erdoğan’ın ardından bir açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi.

DEMİR VE ÇİMENTO MALİYETLERİNDE DÜŞÜŞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yapılan Kabine toplantısının ardından gazetecilerin soruları cevapladı. Yüksek konut ve kira fiyatlarına ilişkin açıklamalar yapan Bakan Kurum, fiyatlarda suni bir artış gerçekleştiğini, ancak demir ve çimento maliyetlerinde düşüş yaşandığını dile getirdi.

Koronavirüs pandemisinden etkilenen küresel tedarik zincirinin yerine oturmaya başladığını ifade eden Bakan Kurum, “Ülkeler üretime geçti, arz arttı. Talep aynı kalınca mecburen fiyat da geri geliyor, onlar da oturuyor” dedi.

“KONUT VE KİRA FİYATLARINDA GERİLEME OLACAK”

Vatandaşları sıkıntıya sokmayacakları mesajını veren Kurum, “Kirada da, konut fiyatında da gerileme olacak. Bizim yaptığımız projelerle de buna imkan sağlayacağız. İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de açta açıkta bırakmayacağız” diye konuştu.

Hazine arazileriyle ilgili her türlü sübvansiyonu yapmaya devam edeceklerini dile getiren Bakan Kurum, gelecek aylarda kaç dönüm arazi üzerine uzlaşı olduğunun kamuoyuyla paylaşılacağını not düştü.

Öte yandan Bakan Kurum, sosyal konut projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eylül ayında açıklanacağını hatırlattı.

KİRALARA SINIR GETİRİLMİŞTİ

Fahiş kira artışlarına yönelik Haziran ayında düzenlemeye gidilmişti. Enflasyondaki yükseliş sonrası Temmuz 2022-Temmuz 2023 tarihleri arasında kira artışlarına yüzde 25 artış sınırı getirilmişti. Kira artışları 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyordu.