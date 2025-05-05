Kira Zam Oranları Belli Oldu

EV VE İŞ YERİ KİRA ZAM ORANLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Aylık enflasyon oranı yüzde 3, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 37.86 olarak belirlendi. Bu verilere dayanarak, ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 48.73 olarak belirlendi. Bu durumda Nisan ayında kira sözleşmesi sona eren konutlar için yüzde 48.73 oranında zam gerçekleştirilmesi gerekiyor. Önceki ay ise zam oranı yüzde 51.26 olarak bildirilmişti.

KİRA ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA BİLGİLER

TÜİK’in 12 aylık TÜFE ortalamasına dayanarak hesaplanan bu kira artış oranı, konutlar için geçerlidir. İş yerleri için ise kira artışları, sözleşmede belirlenen orana göre uygulanıyor. Geçen yıl Nisan ayında ise kira artış oranı yüzde 51.26 olarak açıklanmıştı.