Kıraathanede Kumar Ve Uyuşturucu Baskını Yapıldı

BASKIN DÜZENLENDİ

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Taksim’de bir kıraathanede gece yarısı kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine yapılan araştırmalarla, 6 Mart Pazar günü saat 00.00 sularında kıraathaneye baskın düzenlendi. İçeri giren polis, iki şüphelinin şeffaf poşetlerde kokain ve marihuana paketlediğini tespit etti. İki şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MALZEMELER

Baskın sonrası yapılan aramalarda, toplamda 50 gram kokain, 0,7 gram marihuana ve diğer uyuşturucu malzemeler ele geçirildi. Polis, içeride yapılan incelemelerde 16 adet paketlenmeye hazır 10 gram kokain, 26 gram şeffaf poşet içerisinde kokain, tabak üzerinde 14 gram kokain, çok sayıda şeffaf renkli poşet, 4 cep telefonu ve bir kimlik buldu. Kıraathane, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

KİMLİĞİNİ ALMAK İÇİN EMNİYETE GELDİ

Operasyondan 18 gün sonra, kıraathanede arama yapıldığı sırada yemek almak için orada bulunan bir kişi, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği’ne geldi. Burada, kendisinin kimliğini almak istediğini belirtti. Ancak, polis arama sırasında aldığı parmak izlerinden birinin onunla eşleştiğini tespit etti. Onur P., emniyette gözaltına alındı ve daha sonra adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.