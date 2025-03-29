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Kıraç Camisi’ndeki Gergin Anlar Artıyor

TOPLUMSAL KUTUPLAŞMA YANSIMALARI

İstanbul Esenyurt’ta bulunan Kıraç Camisi’nde yaşanan görüntüler, son zamanlarda siyasi ortamda meydana gelen olayların toplumda yarattığı kutuplaşmayı daha da belirgin hale getirdi. Çekilen görüntülerde bir kişinin, “Polise taş atmaya devam ediyorlar” şeklindeki ifadeleri dikkat çekiyor.

CEMAATİN TAVRI VE İMAMIN MÜDAHALESİ

Görüntülerde, cami cemaatinin tartışma yapan bireyleri sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Bu sırada, imamın da olaylara müdahale ederek huzur çağrısında bulunduğu gözlemlendi. Kıraç Camisi’ndeki bu olay, toplumda yaşanan gerginliklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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