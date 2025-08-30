Kıraç Denizli’de Konser Verdi

DENİZLİ’DE KONSER HEYECANI

Denizli’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ünlü şarkıcı Kıraç sahne aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda gerçekleştirilen bu anlamlı kutlamalarda, Kıraç hayranlarıyla buluştu ve yaklaşık 2 saat boyunca etkinlikte yer aldı.

SEVİLEN ŞARKILARLA YALNIZCA MÜZİK DEĞİL, DUYGULAR DA PAYLAŞILDI

Kıraç, etkinlikte “Endamın yeter” ve “Gidiyorum” gibi popüler eserlerini seslendirerek, meydanı dolduran sevenleri tarafından uzun süre alkış aldı. Performansı ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliğin sonunda, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kıraç’a plaket vererek sanatçının katkılarını takdir etti.